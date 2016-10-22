Yeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı başladı

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz’da ihalesi yapılan, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2 adet çok amaçlı atölye binasının inşaatı başladı.

Kümbet Mahallesi’nde yer alan, eski ismiyle meslek lisesi, yeni ismiyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yetersiz kalması nedeniyle, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi yanındaki arsaya, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2 adet çok amaçlı atölye binası yapılıyor.





Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, mevcut meslek lisesi binasının yetersiz kaldığı için yeni bina ihtiyacı doğduğunu belirterek, bu amaçla yapılan ihalenin ardından yeni binanın yapımına başlandığını söyledi.

Bayazıt, yaptığı açıklamada, “Bodrum+Zemin+3 Katlı 24 derslikli olarak inşa edilecek olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile zemin+1 katlı çok amaçlı atölye binası ve tek katlı atölye binası yapımı amacıyla 19 Temmuz 2016 günü ihale yapılmıştı. İhalenin ardından müteahhit firma çalışmalarına başladı. 7 milyon 760 bin TL’ye ihale edilen okul binamız tamamlandığında hem öğrenci sayımız artacak, hem de sınıflardaki öğrenci sayısı standartlara ulaşacak. Diğer yandan yeni binamız tamamlandığında, meslek alanında yeni bölümler de açacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, okulun yatırım programına alınmasındaki desteklerinden dolayı 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul binasının yapımı amacıyla temel kazı çalışmaları tamamlanırken, zeminin sağlamlaştırılması için jet grout sistemi ile 11 metre kolon boyu ve 80 santim çapında beton enjekte işlemleri yapılıyor. Türkuaz Jeoteknik firması tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmaları sayesinde, yapılacak binanın daha uzun ömürlü ve sağlam olacağı ifade edildi.



