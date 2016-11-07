Veliler, okul aile birliği başkanını seçti

Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereği, 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul aile birliği başkanı seçimi yapıldı. Seçimi, üyelerin desteğini alan Bekir Yılmaz kazandı.

Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi okul aile birliği toplantısı 6 Kasım 2016 Pazar günü yapıldı. Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Okul Müdürü Mehmet Hanifi Kurt yaptı. Okulda eğitimin kalitesini artırmak için destekleme ve yetiştirme kursu açtıklarını ifade eden Kurt, idare ve öğretmen kadrosu ile öğrencilerin hizmetinde olduklarını söyledi. Kurt, okul aile birliklerinin çok önemli olduğunu, okulumuza, öğrencilerimize faydalı olabilmek için bir gönül işi olduğuna dikkat çekti. Kurt, belirlenen okul aile birliği yönetimine de başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi.2016-2017 eğitim-öğretim yılında görev yapacak okul aile birliği seçimi yapıldı. Okul aile birliğine seçilen üyeler kendi arasında toplanarak başkanlığa, 2009-2012 yılları arasında Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi okul aile birliği başkanlığı yapan, gazetemiz köşe yazarı Bekir Yılmaz’ı seçti. Yeni yönetim kurulu, Bekir Yılmaz, Rauf Kılınç, Ayşe Fedakar, Halil İbrahim Ödemiş, Gülser Ödemiş, Zeynep Kaya, Ramazan Çetin, Muharrem Gülbay, Mustafa Özkan, Selahattin Karataş isimlerinden oluştu.



