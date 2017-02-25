Üstün zekâlı öğrenciler, Elbistan’da eğitim görecek

Elbistan, eğitim alanında önemli bir hizmete daha ev sahipliği yapacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk ve öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitim verecek özel bir eğitim kurumu olan, Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile resmen açıldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan AEL İlkokulu’nun yeni binası taşınması ile boşalan, 13 derslikli eski binasında hizmet vereceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Şubat 2017 tarih ve 2259017 sayılı makam onayı ile açılan, Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Elbistan’ın yanı sıra; Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine de hizmet vereceğini belirten Bayazıt, şunları söyledi:

“Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk ve öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek, en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız, özel eğitim kurumudur.”

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nde verilecek olan eğitimle ilgili de açıklama yapan Bayazıt, “Merkeze devam eden okul öncesi çocuklara tam gün, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ise okullarına takviye olarak yarı zamanlı eğitim verilmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kendi akranlarıyla beraber okullarına devam ederler. Öğrenciler kendi üstün yeteneklerini fark etmeleri, ortaya çıkarmaları için okul zamanlarından arta kalan, uygun görülen zaman dilimlerinde merkezde bireysel yeteneği doğrultusunda eğitim görürler. Her öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) hazırlanır. Bu nedenden dolayı bilim ve sanat merkezleri standart bir müfredat yerine, bireyselleştirilmiş müfredatlar takip ederler. Senede üç dönem halinde eğitim verebilirler” dedi.

Teşekkür etti

Bilim ve Sanat Merkezlerinin özel eğitim kurumları olduklarını ve her merkezde bulunmadığını vurgulayan, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Elbistan Bilim ve Sanat Merkezini ilçemize kazandırılmasında emeği geçen, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ile Elbistan Kaymakamı Sayın Tuncay Akkoyun’a teşekkür ederiz” diyerek, merkezin Elbistan için çok büyük şans olduğunu sözlerine ekledi.



