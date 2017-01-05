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Ustalık ve kalfalık sınavları 16-27 Ocak arasında yapılacak

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2017 Ocak Dönemi Ustalık ve Kalfalık Sınavlarının, 16-27 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Ustalık ve kalfalık sınavları 16-27 Ocak arasında yapılacak

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2017 Ocak Dönemi Ustalık ve Kalfalık Sınavlarının, 16-27 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M. Hanifi Kaya, sınavlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Merkezimizde 16-27 Ocak 2017 tarihleri arasında 2017 Ocak Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları yapılacak. Sınava girecek olanlar imtihan tarih ve saatlerini Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilan panosundan veya tüm oda başkanlarından öğrenebilirler.” 

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