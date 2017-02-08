Ustalık ve kalfalık sınavları 13-17 Şubat arasında yapılacak

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2017 Şubat Dönemi Ustalık ve Kalfalık Sınavlarının, 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M. Hanifi Kaya, sınavlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Merkezimizde 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında 2017 Şubat Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları yapılacak. Sınava girecek olanlar imtihan tarih ve saatlerini Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilan panosundan veya tüm oda başkanlarından öğrenebilirler.”