Uluslararası III. Kitap ve kültür fuarı açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını, kitapseverlere açtı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde yoğun ilgi gören III. Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kırgızistan Dışişleri eski Bakanı Astar Aymatov, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tankçı Albay Uğur Bülent Acarbay, kitap fuarının bu yıl Onur Konukları Osman Sarı ve İsmail Kıllıoğlu ile belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bu yılki kitap ve kültür fuarını, 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediklerini söyledi.

Başkan Erkoç, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bu yıl kitap fuarımızı başta Şehit Ömer Halisdemir ve15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına gerçekleştiriyoruz. Fuarda kitapseverlerin kitapla buluşmasını sağlarken, Türkiye’nin tarihine kara leke olarak geçmiş bir gecenin sabahında yaşanan demokrasi şölenini ve demokrasi kahramanlarını da yâd edeceğiz. Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Edeple buluşan sözümüz edebiyat olmuş, estetikle buluşan sanatımız fazilet olmuş, tarihe görkemli bir medeniyet armağan etmişiz. Maraş ise kahramanlığının yanı sıra, tarihin her döneminde bu medeniyete kültür, sanat ve edebiyat alanında önemli katkılar sunmuştur. Necip Fazıllar, 7 güzel adamlar bu şehirden çıkan ve tüm Türkiye’yi saran değerlerdir. Kahramanmaraş bir ilim irfan ve sanat şehridir. Doğrusu Kahramanmaraş’a bu manada yapılan her şey yakışıyor. Biz özellikle bu dönem 2023'e giden yolda şiirin başkenti kültür ve sanat şehri Kahramanmaraş’ta edebiyata dair, kitaba dair, okumaya dair güzel işler yapma peşindeyiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın dünya edebiyat şehirleri arasında yer alması için çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa zamanda hak ettiğimiz unvanı ‘Şairler ve yazarlar kenti’ olarak adımızın yanına yazdıracağız. Bizler zengin kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz.”

Başkan Erkoç’un konuşmasının ardından Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kırgızistan Dışişleri eski Bakanı Astar Aymatov, Onur Konukları İsmail Kıllıoğlu ve Osman Sarı, Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman birer selamlama konuşması yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek fuar içerisindeki standlar gezildi.



