Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ufka Yolculuk Ekibi, Bayazıt’ı ziyaret etti

Elbistan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Salim Arslan, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu Elbistan İlçe Temsilcisi Murtaza Aytaç ve Ufka Yolculuk Elbistan İlçe Sorumlusu Erkan Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı ziyaret ederek, yarışma hakkında bilgi verdiler.

Bu haber kez okundu.

Ufka Yolculuk Ekibi, Bayazıt’ı ziyaret etti

Elbistan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Salim Arslan, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu Elbistan İlçe Temsilcisi Murtaza Aytaç ve Ufka Yolculuk Elbistan İlçe Sorumlusu Erkan Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı ziyaret ederek, yarışma hakkında bilgi verdiler.

Elbistan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Salim Arslan, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ödüllü kitap okuma yarışmasının bu yılki konusunun,  'Kur’an Meali' olduğunu belirtti.

Arslan, Ödüllü Kitap Okuma Yarışması hakkında, “Yarışmamız 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışmaya; cezaevlerindeki mahkumlar da katılabilecek” dedi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Elbistan İlçe Sorumlusu Erkan Ekici ise, "Yola çıkmak isteyene, yol açık temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen 5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın bu yılki konusu ‘Kur’an-ı Kerim Meali’ olacak. Yarışmaya başvurular, 1 Kasım 2016-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan, yurt içinden ve yurt dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, Türkiye'den ve yurt dışından 7’den 77’ye 1 milyon kişinin başvuru yapması hedefleniyor. Yarışmaya başvurular www.ufkayolculuk.com internet sitesinden yapılabilecek ve detaylı bilgiye ulaşılabilecek” diye konuştu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da, kitap okumanın, insanımızın hayatını şekillendirmesinde önemli olduğunu belirtti. Bu tür faaliyetlerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Bayazıt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29