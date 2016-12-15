Ufka Yolculuk Ekibi, Bayazıt’ı ziyaret etti

Elbistan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Salim Arslan, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu Elbistan İlçe Temsilcisi Murtaza Aytaç ve Ufka Yolculuk Elbistan İlçe Sorumlusu Erkan Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı ziyaret ederek, yarışma hakkında bilgi verdiler.

Elbistan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Salim Arslan, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ödüllü kitap okuma yarışmasının bu yılki konusunun, 'Kur’an Meali' olduğunu belirtti.

Arslan, Ödüllü Kitap Okuma Yarışması hakkında, “Yarışmamız 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışmaya; cezaevlerindeki mahkumlar da katılabilecek” dedi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Elbistan İlçe Sorumlusu Erkan Ekici ise, "Yola çıkmak isteyene, yol açık temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen 5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın bu yılki konusu ‘Kur’an-ı Kerim Meali’ olacak. Yarışmaya başvurular, 1 Kasım 2016-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan, yurt içinden ve yurt dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, Türkiye'den ve yurt dışından 7’den 77’ye 1 milyon kişinin başvuru yapması hedefleniyor. Yarışmaya başvurular www.ufkayolculuk.com internet sitesinden yapılabilecek ve detaylı bilgiye ulaşılabilecek” diye konuştu.