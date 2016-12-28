Türk, gençlere liderlik ve etkin iletişimi anlattı

Elbistan Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen ‘Liderlik ve Etkin İletişim’ konferansına; ‘Liderliğin Kitabını Yazdım’ isimli kitabın yazarı ve Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Genel Başkanı Rahim Türk katıldı. Dernek Başkanı Türk, Elbistan Gençlik Merkezindeki konferansta gençlerle bol bol sohbet etti.

Türk, konferans programı öncesinde makamında ziyaret ettiği Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’a, kendisinin kaleme aldığı ‘Liderliğin Kitabını Yazdım’ isimli kitabını hediye etti.

Konferans programı ise, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve demokrasi nöbetleri esnasında Elbistan Gençlik Merkezi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Daha sonra kürsüye gelen Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Genel Başkanı Rahim Türk, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıkları olayları anlattı.

Daha sonra ‘Liderlik ve Etkin İletişim’ adlı konferansa geçen Türk, kendi deneyimleri ve insanların yaşamlarından örnekler vererek, katılımcılara etkin iletişim ve liderliğin özelliklerini anlattı. İnsanların hem lider olduğunu, hem de lider doğduğunu ifade eden Türk, “Yol gösterecek büyüklerinin bulunmaması, liderlik duygusunu dışa yansıtamıyor olmaları ve öz güven eksikliği gençlerimizin liderlik konusundaki başlıca sorunlarıdır. Özellikle iş görüşmesine giden gençler için görüşmeye giderken muhakkak vücudunuzun ve kendinizin taşıyabileceği kıyafetler giymelisiniz. Ayrıca ellerinizi kullanarak anlatım yapmanızı, heyecanınızı belli etmemek için de parmak uçlarınızı bir arada tutmanızı, derin nefes alarak konuşmanızı tavsiye ederim” diye konuştu.

Fiziki özelliklerin ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar şanslı olunursa olunsun, sonradan kazanılması gereken meziyetlerin de kazanılması gerektiğini vurgulayan Türk, ailenin toplumdaki yeri, fiziki özellikler, güzel konuşma sağlayan diş ve ağız yapısının hepsinin liderlik için bir şans olduğunu kaydetti.

Türk, liderliğin ana kuralının etkili hitabet olduğunu belirterek, “İnsanları konuşarak, gözlerine bakarak, gülümseterek etkilersiniz. Bunların hepsi liderin olmazsa olmaz meziyetlerindendir. İyi bir eğitime, aynı zamanda öz güvene sahip olmak gerekir. Bilgiye sahip, öz güveni yerinde olan insanlar başarılı olur. Lider elindeki gücü kullanarak toplumu yöneten, yönlendiren onların istek ve hedeflerine yön veren kişidir” şeklinde konuştu.

Kendine has üslubuyla oldukça aktif bir sunum yapan Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Genel Başkanı Rahim Türk, konferansını soru-cevap şeklinde yönetti.