Suriyeli öğretmenler unutulmadı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir sevinçle kutladı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve beraberindeki heyet, İstiklal İlkokulu’nda görev yapan Suriyeli öğretmenleri ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Suriyeli öğretmenlerin ülkelerinden uzakta, Suriyeli çocukların eğitimi için özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şunları söyledi:

“Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen ve buradaki çocukların eğitimleri için çalışan Suriyeli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Onları görev yaptıkların okullarında ziyaret edip, 24 Kasım Öğretmenler Gününü de çeşitli hediyelerle kutlamak istedik. Özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum.”