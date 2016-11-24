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Suriyeli öğretmenler unutulmadı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir sevinçle kutladı.

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Suriyeli öğretmenler unutulmadı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir sevinçle kutladı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve beraberindeki heyet, İstiklal İlkokulu’nda görev yapan Suriyeli öğretmenleri ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Suriyeli öğretmenlerin ülkelerinden uzakta, Suriyeli çocukların eğitimi için özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şunları söyledi:

“Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen ve buradaki çocukların eğitimleri için çalışan Suriyeli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Onları görev yaptıkların okullarında ziyaret edip, 24 Kasım Öğretmenler Gününü de çeşitli hediyelerle kutlamak istedik. Özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum.”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’a teşekkür eden Suriyeli öğretmenlerden Sıphıye Salih, “ Ülkemizden uzakta buruk bir Öğretmenler Günü geçiriyoruz. Burada görev yapan tüm öğretmen arkadaşlarım adına bizlere bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Hamza 1 ay önce

Aman+unutmayin

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Vatandaş. ... 4 hafta önce

Türkiyede atanamayan mesleği dışında çalışan en az 100 bin öğretmen var....Bu vatanın evladı onları hatırlayın ...

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ibrahim 4 hafta önce

atanamayan öğretmenleri de unutmayalımm!!!! Türkiye'de o kadar zor koşullarda ve maddi imkansızlıklar içerisinde okuyupta atanamayan öğretmenler....

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İdris 1 ay önce

Bence ögretmenler günü kutlamaları ile ilgili en iyi haber insanın duygulanmaması mümkün degil gelecegimizi oluşturan çocuklarımızı büyük bir fedakarlıkla yetıştiren tüm ögretmenlere selam olsun

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ayşe 4 hafta önce

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım

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