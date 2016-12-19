Siyer-i Nebi Yarışması’nda ter döktüler

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)’nin tüm Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması’nın Elbistan ayağı gerçekleştirildi.

Yarışmanın Elbistan ayağına toplam bin 200 öğrenci katıldı. Ülke genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada adaylara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatıyla ilgili ortaokul öğrencilerine 60, lise öğrencilerine de 90 soru soruldu.

Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan, yarışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada yarışmanın Türkiye genelindeki bütün ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olduğunu belirterek, en büyük değer ve örnek model olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatının gençler tarafından daha iyi okunarak algılanmasını sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

'Gençler, Efendisi'nin izinde' sloganıyla başlattıkları Siyer-i Nebi Yarışması'nın, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceklerini kaydeden Aslan, “Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamayı ve örnek bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Amacımız gençlerimizin Hz. Peygamberimizin (sav) ahlaki değerlerini yakından tanımasıdır. Bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, coğrafyadan coğrafyaya değişmeyen, her toplumda ve her zaman geçerli olabilen evrensel mesajı algılamasıdır. Biz gençlerimizi bu manevi değerlerle tanıştırabilirsek, Peygamber Efendimizin (sav) hayatıyla buluşturabilirsek, birçok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü ve gençlerimize çok güzel bir rehber ve ufuk oluştuğunu göreceğiz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarışması yaparak, gençlerin Peygamber Efendimizin (sav) hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bu yıl yarışmamızın 4.sünü gerçekleştirdik. İlçemizden de bin 200 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı” dedi.

AGD Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan, sınav sonucunda her kategoride dereceye girenlere çeşitli sürpriz ödüller ve her okul birincisine ayrı ayrı ödüller verileceğini de sözlerine ekledi.



