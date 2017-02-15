Şiir Yarışmasında Elbistan’ı temsil edecekler

Elbistan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen vatan sevgisi temalı şiir yarışmasında dereceye giren gençler, 26 Şubat 2017 günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek il yarışmasına katılacaklar.
Türkiye genelindeki gençlik merkezlerin tarafından düzenlenen yarışmanın Elbistan ayağı tamamlandı.
Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, merkeze üye gençlerin katıldığı yarışmanın Elbistan ayağını tamamladıklarını ifade ederek, yarışmada derece elde eden gençlerin Kahramanmaraş’taki yarışmaya katılarak, il birinciliği için ter dökeceklerini söyledi.
Yapılan yarışmanın Genç Erkekler ve Genç Kızlar olarak iki ayrı kategoride düzenlendiğini anlatan Yılmaz, “Yarışmamıza, Elbistan Gençlik Merkezi üyesi gençlerimiz katıldılar. İki ayrı kategoride yapılan yarışma, vatan sevgisi temalı olarak düzenlendi. Yarışma sonucunda Genç Erkeklerde birinci Ömer Faruk Coşkun, ikinci Abdulbaki Potuk, üçüncü ise Nedim Bayrı oldu. Genç Kızlarda ise, birinci Nurdan Yaşar, ikinci Habibe Günalmış, üçüncü Tuba Yeniş oldu. Yarışmada dereceye giren arkadaşlarımız, 26 Şubatta Kahramanmaraş’ta yapılacak il birinciliğine katılacaklar. Arkadaşlarımız il birinciliğini elde ederlerse 2 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenecek bölge birinciliğine katılacaklar. Yarışmanın Türkiye finali ise, Gençlik Haftası’nda Ankara’da düzenlenecek” dedi.