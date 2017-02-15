Şiir Yarışmasında Elbistan’ı temsil edecekler

Elbistan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen vatan sevgisi temalı şiir yarışmasında dereceye giren gençler, 26 Şubat 2017 günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek il yarışmasına katılacaklar.

Türkiye genelindeki gençlik merkezlerin tarafından düzenlenen yarışmanın Elbistan ayağı tamamlandı.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, merkeze üye gençlerin katıldığı yarışmanın Elbistan ayağını tamamladıklarını ifade ederek, yarışmada derece elde eden gençlerin Kahramanmaraş’taki yarışmaya katılarak, il birinciliği için ter dökeceklerini söyledi.