Şiir kitabının gelirini, şehit ailesine bağışlayacaklar

Elbistan Tepebaşı İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri, kendi dizelerinden oluşan şiirlerin yer aldığı ‘Bir Cemre Düştü Yüreğe’ isimli kitaplarının gelirini, Fırat Kalkanı Harekâtında şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in ailesine bağışlayacak.

Küçük öğrencilerin kocaman yüreklerinden dökülen şiirlerden oluşan 2 bin kitabın, 2 saatte tükenmesi de Elbistanlıların şehit Güzel’in emanetine nasıl sahip çıktığının en güzel göstergesi oldu.

Tepebaşı İlkokulu’nda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzellerinden biri sergileniyor. Okulun 3/C sınıfındaki öğrenciler, öğretmenleri Nusret Yılmaz’ın teşviki ile kendi yazdıkları şiirleri, kitaplaştırmak istedi. Büyüdüklerinde okul sıralarındaki anılarını canlı tutmak ve o günleri hatırlamak isteyen öğrenciler de bu fikri kabul etti. Çocukların, KADEP başta olmak üzere diğer sosyal-kültürel projeler için kaleme aldıkları 130 şiir seçildi. Daha sonra şiirlerin baskı aşamasına geçildi. Hazırlıklar sürerken, aynı okuldan mezun olan Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, Suriye’nin El-Bab kentinde çıkan çatışmada şehit düştü. Tüm Elbistanlıları yasa boğan bu acı olay üzerine, henüz 8-9 yaşında olmalarına rağmen yüreklerindeki vatan sevgisi ve şehide sahip çıkma duyguları dağları aşan çocuklar, öğretmenlerinin de teşviki ile şiir kitabından elde edilecek geliri, şehit uzman onbaşı Ayhan Güzel’in ailesine bağışlama kararı aldı.

Okul yönetiminin de onayının ardından konu, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildi. Gerekli onayın alınmasıyla birlikte kitapların basımı yapıldı. İlk etapta 2 bin adet kitap basıldı. Öğrencileri asıl gururlandıran nokta ise, kitapların satışı sırasında yaşandı. 2 bin kitap, 2 saat gibi kısa sürede tükendi. Şiir kitabından elde edilecek gelirin, şehit uzman onbaşı Ayhan Güzel’in ailesine bağışlanacağını öğrenen herkes, kitabı almak için adeta yarışa girdi. Sadece Elbistan’dan değil, il dışından bile çok sayıda kişi, kitabı almak için başvuruda bulundu. Bu gelişme üzerine şiir kitabından 5 bin adet daha basılarak önümüzdeki günlerde satışa sunulması kararlaştırıldı.

Şehit Güzel’in eşini bir abla, çocuğunu da kardeş gibi sahiplenen küçük öğrencilerin bu duyarlılığı ile ilgili olarak değerlendirme yapan sınıf öğretmeni Nusret Yılmaz, “Minik yüreklerin duyguları sel oldu, yel oldu ve gül oldu. İlk tecrübeleri ile anlamlandırdıkları hayata, bir adım daha yaklaştılar. Sevgiyi, vefayı ve paylaşmanın ne demek olduğunu, kalplerinden akan dizelerden oluşan bu kitapla ispatladılar. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Yılmaz, “Öğrencilerimizin yazdıkları şiirleri, ileride güzel düşüncelerle yâd etmek için kitap çıkarmaya karar verdik. Sonrasında ise, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kitabın gelirini şehit ailelerine bağışlama fikri oluştu. Tüm gelirini yakın zamanda El-Bab’ta şehit verdiğimiz okulumuzdan mezun olan piyade uzman onbaşı Ayhan Güzel’in ailesine bağışlama kararı aldık. ‘Bir Cemre Düştü Yüreğe’ isimli kitabımızdan ilk etapta 2 bin adet bastırdık. Bu kitaplar, 2 saatte tükendi. Önümüzdeki günlerde 5 bin adet daha basılacak. Bu kutlu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha iyi ve faydalı çalışmalara imza atma noktasında bizleri cesaretlendiren herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başta Ayhan Güzel olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Tepebaşı İlkokulu Müdürü Fikri Kılınç ise, “Minicik yüreklerin büyük emeklerine ve onlardan yardımlarını esirgemeyen sınıf öğretmenleri Nusret Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu ve cesaretlerinin de kocaman olduğunu bu kitapla ispatladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü, milletimiz, bayrağımız için canlarını ve kanlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü bugün hepimizin varlık sebebi onlardır. Okulumuzda başlatılan bu kampanya da şehitlerimizin emanetine sahip çıkma adına atılmış güzel ve anlamlı bir adımdır. Bu çocuklar, küçük ayakları ile bu adımı attılar. Onların attığı adıma birçok çevreden destek geldi. Bu da bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı. Bir iyilik meşalesi yakan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu projeye destek olanlara, önümüzü açanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kitabın asıl kahramanları öğrencilerden Ayşenaz, Durdu, Belgin ve Sudenaz da, arkadaşlarının şiirleriyle böyle bir toplumsal duyarlılığın başlamasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. Belgin, “Bu kitabı ölünceye kadar başucumdan ayırmayacağım’ derken; Durdu ise, “Şehit ağabeyimiz Ayhan Güzel için ne yapsak azdır” cümlesini kullandı.

Öğrenciler, “Ayhan Ağabey ve tüm şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Bizim yaptığımız onların fedakârlığının yanında belki hiçbir şey. Dualarımız onlarla. Biz onları asla unutmayacağız. Onların ailelerini yalnız bırakmayacağız” diye konuştular.



