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Servis şoförlerine eğitim

Ekinözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program ile ilçe genelinde görev yapan servis şoförlerine, ‘Öğrencileri Taşıma Güvenliği’ konulu eğitim verildi.

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Servis şoförlerine eğitim

            Ekinözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program ile ilçe genelinde görev yapan servis şoförlerine, ‘Öğrencileri Taşıma Güvenliği’ konulu eğitim verildi.

            Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner’in başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Balcı, İlçe Emniyet Amiri Durdu Güverti ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yahya Acar katıldı.

            Yapılan eğitim programında servis şoförlerine uymaları gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca servis şoförleri ile öğrenciler arasındaki diyaloglar, hal ve hareketler ile dikkat etmesi gereken konular gündeme getirildi.

Öğrencileri Taşıma Güvenliği Eğitiminde konuşan Kaymakam Cüneyt Caner, “Çocuklarımızın eğitimi sadece okulda değil, yaşadıkları her alanda sürmektedir. Taşıdığımız çocuklara kendi çocuğumuz gibi özen göstermeliyiz, çünkü en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Bu nedenle servis sürücülerimizin hem davranışlarında daha dikkatli olmaları, hem de trafik kurallarına uymaları gerekmektedir” dedi.

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