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Şehitler için mindere çıktılar

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına güreş turnuvası düzenledi.

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Şehitler için mindere çıktılar

            Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına güreş turnuvası düzenledi.

            Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu’nda düzenlenen müsabakalara, serbest stilde 10 sıklette toplam 150 sporcu katıldı.

Turnuvaya seyircilerin de ilgisi yoğun olurken, geleceğin şampiyonlarının nefes kesen mücadeleleri sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları takdim edildi.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, dereceler şöyle gerçekleşti:

27-29 kilo: 1.İbrahim Zade (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu), 2.Hacı Zade (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu), 3.Gökhan Yılmaz (YBO).

32 kilo: 1.Engin Kılıçdoğan (YBO), 2.İskender Kartal (YBO), 3.Muhammed Arpacı (YBO).

35 kilo: 1.Mücahit Söğütlü (YBO), 2.Murat Deveci (Esentepe Ortaokulu), 3.Durdu Tatar (YBO).

38 kilo: 1.Adem Tolu (YBO), 2.İsmail Özdemir (Esentepe Ortaokulu), 3.Gazi Çiftci (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu).

42 kilo: 1.Ziya Doğan (YBO), 2.Mert Kılıçdoğan (YBO), 3.İbrahim Tontuş (Çatova Ortaokulu).

47 kilo: 1.Lokman Gül (YBO), 2.Ali Kaya (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu), 3.Yusuf Yücel (Esentepe Ortaokulu).

53 kilo: 1.Emre Keçe (YBO), 2.Mustafa Demir (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu), 3.Abdullah Dedekılınç (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu).

59 kilo: 1.M.Furkan Çalı (YBO), 2.M.Mustafa Bulut (Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu), 3.İrfan Günal.

66 kilo: 1.Adem Alpay(YBO), 2.M.Ali Özdemir (Esentepe Ortaokulu), 3.Ali Merdan Pamuk (YBO).

73 kilo: 1.Hikmet Kılınç (Esentepe Ortaokulu), 2.Mehmet Balıkçı (YBO), 3.Metin Tanrıverdi (Ali Tekinsoy).

Müsabakalarda yapılan puanlamalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şöyle:

1.Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu, 2.Büyük Yapalak Gazi Ortaokulu,

3.Esentepe Ortaokulu, 4.Çatova Ortaokulu.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenledikleri güreş turnuvasının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, turnuvaya katılan öğrenciler ile kendilerini yalnız bırakmayan okul yöneticilerine teşekkür etti.

Madalya ve kupalar ise, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz’ın da katıldığı tören ile sahiplerine takdim edildi.

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M yücel 2 ay önce

Herşey güzel de madalya nın yanına ufak hediye olsa çocuklar daha çok sevinir

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malatya 2 ay önce

ayhan hocam maşAllah tüm kupaları YBOya doldurun TEBRİKLER

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M.Ç. 2 ay önce

Elbistan Genclik Hizmetleri ve Ilce Spor Mudurlugunu bu organizasyon icin tebrik ediyorum...Devamini diliyorum...

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