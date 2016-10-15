Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu törenle açıldı

Kahramanmaraş’ta, 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adının verildiği ilkokul törenle açıldı.

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesinde 16 derslikli olarak inşa edilen ve bugün düzenlenen törenle eğitim öğretime başlayan Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu’nun açılışını Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamla konuşmasının ardından Başbakan Kaynak, “Kahramanmaraş’ımızda hedeflediğimiz öğrenci sayısına hızla geliyoruz. Derslik başına 30 öğrenciyi aşmayacağız inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetin bütçesinde her zaman en fazla payı eğitim alıyor. Bu sadede öyle olacak. Ama o kadar açık var ki; bu açığı ancak hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle ile yerel yönetimlerin katkılarıyla aşabiliyoruz. Bu okulda olduğu gibi. 15 Temmuz kahramanlarımızdan biri şehidimiz Ömer Halisdemir. Ömer Halisdemir bizim tarihimizdeki kahramanlarımızdan bir tanesidir. Gün gelir ki bir kahraman bir milletin geleceğini kurtarır. İşte o günler bir gün 15 Temmuz. O gün Ömer Halisdemir’in yaptığı 100 yıl önce Çanakkale’de ecdadımızın yaptığından hiçbir farkı olmayan bir kahramanlık. Etrafımız ateş çemberi. Bu millet bin yıldan beri nasıl ihtiyaç duyuyorsa bundan sonrada Ömer Halisdemir’e ihtiyaç duyacak” dedi.

Güneyde bir gurup çetinin koca devletlerin 3’de 1’rini ele geçirdiğini kaydeden Kaynak, “Hemen güneyimizde devlet yok. Suriye yok Irak yok. 10-20 bin kişilik bir çete koca devletin 3’de 1’rini ele geçirmiş. 65 ülke orada menfaat çatışması, çekişmesi yapıyor. Ve bizim silahlı kuvvetlerimiz içindeki hainlerden arınan ordumuz orada milleti için şehit olmaya devam ediyor Suriye topraklarında. Fırat Kalkanı harekatıyla da yine kahramanlığını orada gösteriyor ve orada şehit olmaya devam ediyor. Milleti için vatanı için bunu yapıyor” diye konuştu.

Kaynak, konuşmasın devamında ise, “Çocuklarımızı Allah’ın izniyle bu binalarda birer Ömer Halisdemir olarak yetiştirmek zorundayız. Bu binaları biz devlet olarak millet olarak yaparız. Hükümetimize, devletimize güvenirsek daha fazlasını yaparız. Ama bunun içini dolduracak bu yavrularımıza, bu milletin geleceğini, bu milletin istikbalini, bu dinin hatta geleceğini istikbalini emanet edeceğimiz bu yavrularımızı birer Ömer Halisdemir, birer Sütçü İmam olarak yetiştirmezsek işte o zaman ne bu okulun faydasını göreceğiz, ne bu yolların nede bu üniversitenin” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve beraberindeki protokol üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu’nun açılış kurdelesini keserek öğrencilerle sohbet ettiler. (İHA)



