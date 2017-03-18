Şehit aileleri ve gaziler, öğrencilerle buluştu

Elbistanlı gazilerle şehitlerin hayatları ve yaşam tecrübelerini öğrencilere aktarmak ve öğrencilerde şehitlik ve gazilik makamlarının yüceliğini pekiştirmek için başlatılan proje kapsamında, şehit aileleri ve gaziler öğrencilerle buluşturuluyor.

Proje kapsamında Yunus Emre İlkokulu’nda bir program düzenlendi. Okul salonunda düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Temsilcisi İlyas Kebeli, Genel Merkez Yöneticisi Taki Tapancı, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Programda gazilerin ve şehit ailelerinin değindikleri noktalar duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, şahadet ve gazilik mertebesine ulaşmalarına neden olayları ve sonrasında yaşadıklarını öğrencilere anlattı.

Organize ile ilgili olarak değerlendirme yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Temsilcisi İlyas Kebeli, “Bugün çocuklara, vatan için fedakârlık yapan ve en değerli varlıklarından vazgeçen şehitlerimizle, bayrak uğruna gazi olan bizlerin hikayelerini anlattık. Şehit olan kardeşlerimiz geride unutulmaz anılar bıraktı. Gazilerimiz de o anları birebir yaşadı ve terörle mücadelede, vatan savunmasında neler yaşandığının canlı tanığı. Bu duygularımızı gelecek nesillerimize aktarmak istedik. Bu amaçla da Yunus Emre İlkokulu’nda böyle bir program düzenledik. Bu organizeyi hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Bizleri ilgi ve pürdikkat izleyen çocuklara da başarılar diliyorum, sevgi ile gözlerinden öpüyorum” dedi.

Katılımcılar, çocukların sorularını da ilgi ile cevaplandırdı.



