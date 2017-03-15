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Satranç Mektebi’ne kayıtlar sürüyor

Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde açılan Satranç Mektebi’ne öğrenci kayıtları sürüyor.

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Satranç Mektebi’ne kayıtlar sürüyor

            Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde açılan Satranç Mektebi’ne öğrenci kayıtları sürüyor. 

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin satranç kursu görebileceği Satranç Mektebi’nde yerli, ulusal ve uluslararası eğitmenler ders veriyor.

Elbistan Satranç Mektebi yöneticileri, “Elbistan çocuklarına, gençliğine fayda sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetişmesine katkı sunmak amacıyla Satranç Mektebi adlı bir eğitim merkezi açtık. Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde açtığımız mektebimiz yaklaşık 1,5 aydır aktif bir şekilde öğrenci, sporcu yetiştirmektedir. Bizim amacımız; Elbistan'da çocuklar için alternatif bir merkez oluşturmaktır. Bu hafta mektebimizde turnuva yaptık ve kayıtlarımız devam ediyor” dedi.

Elbistan Satranç Mektebi,  1 Nolu Sağlık Ocağı Yanında faaliyetini sürdürüyor. 

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