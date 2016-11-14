Şair Gözükara, ‘Çanakkale Şiir Akşamları’na katılıyor

Elbistanlı Şair Mehmet Gözükara, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması’na katılacak.

25 Kasım 2016 günü Çanakkale’de düzenlenecek olan programa davet edilenler arasında, Elbistanın Sesi Gazetesi Yazarlarından Şair Mehmet Gözükara da yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması, saat 19.30’da başlayacak.

Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması ile ilgili olarak, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği olarak Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları adı altında bu güne kadar Çanakkale İl Merkezi ve ilçelerinde 6 defa etkinlik yaptık. Bu etkinlik çerçevesinde dünyanın neresinde Türkçe konuşuluyorsa oradan yaklaşık 200 kadar şair, ozan, bilim insanını ilimizde ağırlayarak, onlara Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini verdik. T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile geçen yıl Çanakkale Konulu 1. Türkiye Edebiyat Dergileri Kongresini yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Bu faaliyet, Türk kültürünün önemli bir kısmını oluşturan Türk şiirini gelecek kuşaklara aktarmak, sanatın gücü ile insanlarımızın bir araya gelmesini sağlamak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine vesile olmak, Türkçe konuşan ülkelerin şairlerini ilimize davet ederek sanat yoluyla Çanakkale'ye dikkat çekmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2009 yılından beri yapılmaktadır.”

Açıklamanın devamında ise, “Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları'nın bugüne kadar mevcut imkânlarla kalıcı ve sürekli hâle getirilmesi için gerekli titizlik gösterilmiştir. Üç günlük bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen program konferans, panel ve şiir şölenleriyle tam bir Çanakkale ruhu içinde geçmekte ve her programın son günü Şehitlik gezisi düzenlenerek, Çanakkale Savaşı ve önemi uzmanlar tarafından anlatılmaktadır. Böylece Türk şiirinde Çanakkale imgesi diri tutulmakta, Çanakkale'yi ve şehitliği görüp gezen şairler, şiirlerinde Çanakkale'yi konu edinmekte, memleketlerine döndüklerinde yerel ve uluslararası basında hem etkinliği, hem Çanakkale'yi anlatmakta, böylece Çanakkale'nin uluslararası çapta tanınmasına hizmet edilmekte ve edebiyatta Çanakkale ve şehitlik kavramlarına yönelik yeni eserlerin oluşmasına zemin hazırlanmaktadır. Yine halen hazırlıkları son aşamaya gelen ‘Çanakkale Şehitlerine Adanmış Şiirler Antolojisi’ bu etkinliğe kadar basımı yapılarak Türk Kültürünün hizmetine sunulacaktır” denildi.



