Şair Durna, birincilik ödülünü aldı

Edebiyat ve Sanat Akademisi ile Hatay-Dörtyol Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği, 1. Türk Dünyası Şiir Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Türkiye’nin her tarafından gelen şairleri öğretmen evinde ağırlayan Dörtyol Belediyesi ile edebiyat ve sanat gönüllüleri, takdire şayan bir performans sergilediler. Dereceye giren şairlerin ödüllerinin takdimi sırasında, Şair Ahmet Süreyya Durna’nın ödülünü, Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez verdi.

Şiirlerini sade bir şekilde okumayı tercih eden şairler, Kayseri’de meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize saygı gereği, fon müziği istemediler.

Ödül sonrası Dörtyol’da İlk Kurşun Müzesini gezen şairler, ertesi gün Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği kahvaltı için Hatay’a geçtiler. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın karşıladığı şairler, kahvaltı neticesinde yine istek üzere şiir okudular.

Hatay’da önemli bir doğa harikası olan Harbiye’yi gezen şairler, Habib-i Neccar Camisini ve Türbesini ziyaret ettiler. Dönüşte topluca İskenderun sahil turu yapmayı da ihmal etmeyen şairler, daha sonra Payas’ta bulunan Sokulu Mehmet Paşa Külliyesini gezerek otantik bölümde, Payas Belediyesi’nin verdiği akşam yemeğine katıldılar.



