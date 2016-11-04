Rektör Deveci, öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, KSÜ Dinler Tarihi Öğrenci Topluluğunun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek hayatından örneklerle kariyer yaşamını anlattı.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci ile Söyleşi” programının açılış konuşmasını Dinler Tarihi Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan yaptı. Topluluk olarak zaman zaman farklı branşlarda bilim insanı ve sanatçıları öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Karaoğlan, “Alanlarında uzmanlaşmış kariyer sahibi insanlarla öğrencilerimizi buluşturarak, öğrencilerimize özgür düşünebilmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Söyleşi kapsamında öğrencilerle buluşan Rektör Deveci, konuşmasına şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek ve gazileri saygıyla anarak başladı. Hayatından ve öğrencilik döneminden kesitlerle kariyer yaşamında karşılaştığı zorlukları anlatan Rektör Deveci, “Hayatınızda bazen riskler de alın. Fedakârlık etmeden başarıya ulaşılmıyor. Eğitim için, bir yerlere gelmek için ekonominin tek başına bir önemi yok. Harcamalarınızı kısarak kitap alın, öğrencilik yıllarınızı verimli kullanın” dedi.

“Geçmişe, sorunlara takılıp kalmayın; çalışmaya, mücadele etmeye devam edin.” diyen Deveci, akademisyen olmak isteyen öğrencilere ise; “Derslerinize iyi çalışın. Akademisyen olmak istiyorsanız ilgi duyduğunuz alanı seçerek şimdiden o alana yoğunlaşın” tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere iş ve kariyer yaşamlarında farklı millet ve inançlardan insanlarla karılaşabileceklerini söyleyen Rektör Deveci, “Hayata, olaylara insan odaklı bakın. Hayatta yapılan hiçbir iyilik karşılıksız kalmıyor. Ne yaparsanız karşılıksız yapın, hayatta bir gün karşılığını kat kat fazlasıyla görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Türk ve İslam coğrafyasının Türkiye’ye bakışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rektör Deveci, “Biz çok çalışmak zorundayız. Türk ve Müslüman coğrafyası bizden çok şey bekliyor. Bu coğrafyalarda gelişime bizler öncülük edeceğiz.” şeklinde konuştu. Batı’nın Türkiye’yi her zaman kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade eden Deveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ tespitini hatırlatarak, “Bu söylem, Arap Coğrafyası ve Türk Dünyası başta olmak üzere birçok ülke tarafından saygıyla karşılanmıştır. Türk-İslam Dünyası her yönüyle güçlü bir Türkiye’nin peşinden yürümeye hazırdır” diye konuştu.

Rektör Deveci sözlerini, “Doğru olun, dürüst olun, samimi bir şekilde işinizi yapın. Allah’ın izni ile başarıya ulaşırsınız. Unutmayınız gayret kadere âşıktır” tavsiyesiyle tamamladı. Rektör Deveci, programın sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



