Polisten öğrencilere trafik semineri

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri, ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine seminer verdi.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda KADEP projesi çerçevesinde çocuklarda erken yaşlardan itibaren trafik bilincini yerleştirmek ve trafik kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen seminer, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Serdal Alptuğ ve polis memuru Ümit Almış tarafından verildi. Okulun çok amaçlı salonunu dolduran minik öğrenciler, özellikle trafik polislerinin kullandığı ekip otosuna büyük ilgi gösterdi.

3 yaşından başlayarak geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleyerek Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenliği, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesinin amaçlandığı seminerde öğrencilere hitap eden Alptuğ ve Almış, özellikle okullara geliş ve gidiş esnasında trafik kurallarına daha çok dikkat etmelerini istediler. Eğitim seminerinde öğrencilere, aile ve trafik eğitimi, bisiklet sürücü eğitimi, yaya yollarını kullanma, öğrenci servislerine inme-binme, karşıdan karşıya geçme, küçük yaşta araç kullanmama, emniyet kemeri kullanımı ve önemli genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Alptuğ ve Almış, yolda ve kavşaklarda kontrollü yaya geçişi kurallarını anlatarak, emniyet kemeri takmanın büyük önem taşıdığını anlatarak, sinevizyon eşliğinde sunum yaptılar. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Serdal Alptuğ ve polis memuru Ümit Almış, çocukların zihinlerine hitap edecek şekilde hazırlanan görsellerle ve videolarla desteklenen seminer sonrasında, çocukların sorularını da büyük bir titizlikle cevaplandırdılar.

Seminer sonunda ise öğrenciler, bahçedeki trafik ekip otosunu yakından inceledi. Seminerlerin önümüzdeki günlerde diğer okullarda da devam edeceği belirtildi.