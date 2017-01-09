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Platform Üyeleri, merhum Şair Güllü’yü andı

Elbistan Kültür Sanat Edebiyat Mekan Platformu üyeleri, düzenledikleri program ile merhum Şair Ahmet Cansız Güllü’yü andılar.

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Platform Üyeleri, merhum Şair Güllü’yü andı

Elbistan Kültür Sanat Edebiyat Mekan Platformu üyeleri, düzenledikleri program ile merhum Şair Ahmet Cansız Güllü’yü andılar.

Elbistan Gençlik Merkezi Salonu’nda organize edilen anma programı, Eğitimci-Yazar Mehmet Dalkanat’ın yaptığı açış konuşması ile başladı. Dalkanat, yaptığı selamlama konuşmasında, sanatçılara hayattayken değer vermek gerektiğini vurgulayarak, Şair Ahmet Cansız Güllü’yü andıklarını söyledi.

Şair Ahmet Cansız Güllü’nün kendi sesinden şiirlerinin okunduğu sinevizyon gösterisinin ardından, Eğitimci-Yazar Arif Bilgin bir konuşma yaptı. Merhum Şair Ahmet Cansız Güllü’yle ortak anılarını anlattıktan sonra, merhum şairin imzalı kitaplarını, şairin oğlu Ümit Güllü’ye armağan etti.

Yöresel sanatçı Deniz Doğan’ın seslendirdiği türkülere eşlik eden şair ve yazarlar, Elbistan Kültür Sanat Edebiyat Mekan Platformu olarak her ay bir sanatçıyı anmak amacıyla toplanacaklarını dile getirdiler.

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