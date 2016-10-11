Piri Reis Üniversitesi’nde ilk dersi, Elbistanlı Şair Ali Akbaş verdi

Ulusal ve uluslar arası kuruluş tarafından birçok ödüle layık görülen Elbistanlı Şair Ali Akbaş, Piri Reis Üniversitesi’nin akademik yılı açılış programında ilk dersi veren isim oldu.

Piri Reis Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı resmi açılış töreni; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, TÜDEV Başkanı Sualp Ömer Ürkmez, DTO Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu ve Elbistanlı Şair Ali Akbaş başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Piri Reis Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleşen Akademik Yıl Resmi Açılışla beraber, en son teknolojiyle donatılmış Simülatör Merkezi Açılışı da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başlayan tören, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Erdoğan, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişmeleri davetlilere aktardı. Üniversiteyi tercih eden öğrencilerin yerleştirme puanlarının her yıl yükseldiğini belirten Rektör Erdoğan, ilk kez bu yıl açılan bölüm ve programlarda da aynı puan ve kalite yükselişinin sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi’nin çok güçlü ve seçkin akademisyen kadroyla eğitim verdiğini, bunun da öğrenciler üzerinde olumlu sonuçları gözlemlediklerini söyledi.

Teknolojiye büyük önem verdiğini söyleyen Prof. Dr. Oral Erdoğan; açılışı yapılacak olan “Simülatör Merkezi” sadece Türkiye’de değil, Dünyada sınırlı sayıda bulunan bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Üniversitenin varlıkları ve üniversiteyle ilgili sayısal verileri paylaşan Prof. Dr. Erdoğan, üniversitenin kuruluşundan bu yana olan gelişmeleri de aktardı.

Piri Reis Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Törenine katılarak Akademik Yıl ve Simülatör Merkezi Açılışlarını gerçekleştiren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Çin’den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülke durumundayız. Bu gurur duyulacak önemli bir şey” dedi. Bakan Arslan, yarınların başarılı kurulabilmesi için geçmişin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Daha sonra Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kahramanmaraş Lisesi’nin marşı olarak kabul edilen şiirin yazarı Ali Akbaş, Piri Reis Üniversitesi’nin açılış programına konuk olarak ilk dersi verdi.

Halen Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı Avrasya Yazarlar Birliği’nin yayın organı olan Kardeş Kalemler Dergisi’ni çıkaran Akbaş, verdiği ilk derste yazının ve kitapların insan için önemine değindi.

Akbaş’a, açılış dersinin ardından Piri Reis haritası takdim edildi.



