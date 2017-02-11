Özel Yıldız’ın Bursluluk ve Kayıt Sınavı 18 Mart’ta

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için kayıt ve bursluluk sınavını 18 Mart 2017 Cumartesi günü yapacak.

4-5-6-7. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sınav Cumartesi günü tek oturum halinde yapılacak. Sınavla ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, şunları söyledi:





“Okulumuzun her yıl düzenli olarak yaptığı kayıt ve bursluluk sınavına ilçe genelinden oldukça yoğun bir katılım sağlanmaktadır. Yaptığımız sınavların hiç birinde de hiçbir sorun yaşanmamıştır. Sınavlarımız tamamen şeffaf bir ortamda yapılmaktadır. Okulumuzda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yani önümüzdeki sene okuyacak öğrencilerin tespiti için sınavımızı 18 Mart 2017 Cumartesi günü 4. ve 7. sınıfları saat 10.00’da, 5. ve 6. sınıfları ise 14.00’da sınava alacağız. Sınav kayıtlarımız başladı. Sınavla ilgili gerekli izinler alınmıştır. Öğrencilerimiz sınav kayıtları için okulumuza gelerek ya da çarşı merkezinde Asya Kitabevinde, Afşin’de ikamet eden velileriz ise Alp Bilişimde kayıtlarını yaptırabilirler. Sınav bitimi ile beraber aynı saat 17.00’da cevap anahtarları www.elbistanyildizegitimkurumalari.com internet sayfamızdan yayınlanacak. Sınav sonuçları ise hafta içinde açıklanarak, öğrencilere okulumuzdan sınav sonuç belgesi verilecek. Okulumuza kayıt olmak isteyen öğrencilerin de kayıtları yapılacak.”



