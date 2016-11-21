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Özel Yıldız’dan TEOG öncesi moral programı

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 8. sınıf öğrencilerine 23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 1. Ortak sınavlar öncesi moral programı düzenledi.

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Özel Yıldız’dan TEOG öncesi moral programı

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 8. sınıf öğrencilerine 23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 1. Ortak sınavlar öncesi moral programı düzenledi.

Elbistan Park Otel’de sabah kahvaltısında bir araya gelen öğrenciler, sohbet etme imkanı buldular.

Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu hafta hem okulumuz, hem de öğrencilerimiz açısından oldukça önemli. 8. sınıf öğrencilerimiz 23-24 Kasım 2016 Çarşamba-Perşembe günleri MEB tarafından yapılacak olan birinci ortak sınavlara girecekler. Bizler öğrencilerimizin bu sınavda başarılı olmaları yolunda çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam etmekteyiz. Yaptığımız ek çalışmalar ile eksiklerini tamamlayarak başarılı olmaları, yaptığımız bir takım etkinlikler ile de moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. MEB’in yapacağı birinci ortak sınavlar öncesi öğrencilerimize değişik bir etkinlik yaparak tüm 8. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber sabah kahvaltısı programı düzenledik. Öğrencilerimiz son derece memnun oldular. Onların memnuniyeti bizleri ziyadesi ile mutlu etti.” 

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Teogcu 1 ay önce

Gercekten guzel.bir yemekti

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Misafir Avatar
... 2 hafta önce @Teogcu

güzel değildi bence -,-

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seda 1 ay önce

Bize bile böyle yapmadılar helal olsun afiyet olsun size Allah olmayanlarada versin amin

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