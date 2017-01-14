Özel Yıldız’dan Halep’e yardım eli

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı tarafından Suriye’nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu.

Okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan giyim ve gıda malzemeleri, okul yönetimi tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk’e teslim edildi.

Okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, Halep’te yaşayan insanların dramına sessiz kalmayan öğrencilerine teşekkür ederek, yapılan yardımlarla ilgili şunları söyledi: