Özel Yıldız’dan Halep’e yardım eli

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı tarafından Suriye’nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu.
Okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan giyim ve gıda malzemeleri, okul yönetimi tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk’e teslim edildi.
Okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, Halep’te yaşayan insanların dramına sessiz kalmayan öğrencilerine teşekkür ederek, yapılan yardımlarla ilgili şunları söyledi:
“Özel Yıldız olarak bugün yine çok anlamlı bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü sayın Ali Mazhar Türk okulumuzu arayarak Suriye’nin Halep şehri için yardım kampanyası düzenlediğini ve desteklerimizi beklediğini bildirdikten hemen sonra bizlerde velilerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Kuru gıda ve her nevi giyim eşyaları gerek velilerimiz tarafından, gerekse de öğrencilerimiz tarafından okulumuza getirildi. Bizler yardım malzemelerinin tasniflerini yaptıktan sonra tekrar Ali Mazhar Türk ile iletişim kurarak, topladığımız bu yardımları kendilerine teslim ettik. Böyle anlamlı bir yardıma katkı sağlamaktan son derece memnun olduğumuzu bildirmek isterim. Bizleri bu faaliyette yalnız bırakmayan velilerimize, öğrencilerimize ve tüm okul personelime teşekkür ediyorum.”