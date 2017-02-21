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Özel Yıldız’da ‘Yaşama Yol Ver’ Semineri

112 Acil Servis görevlileri tarafından, Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilere yönelik Yaşama Yol Ver konulu seminer düzenlendi.

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Özel Yıldız’da ‘Yaşama Yol Ver’ Semineri

112 Acil Servis görevlileri tarafından, Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilere yönelik Yaşama Yol Ver konulu seminer düzenlendi.

112 Acil servisin önemi ve hangi durumlarda aranacağına ilişkin oldukça önemli bilgilerin öğrencilere aktarıldığını söyleyen Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, programla ilgili şunları kaydetti:

“Okulumuzda 112 Acil servis sağlık personelleri tarafından öğrencilerimize Yaşama Yol Ver semineri düzenlendi. 112 acil sağlık görevlileri hazırladıkları sunumlar eşliğinde öğrencilerimize 112 acil servis nedir, hangi durumlarda aranmalı ve 112 acil servisin önemini anlattılar. Zaman zaman öğrencilerimizle karşılıklı soru cevap şekli ile yapılan programın oldukça verimli olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimiz 112 acil servis hakkında bilmedikleri birçok konuyu, gelen görevli arkadaşlarımızdan öğrendiler. Yaşama Yol Ver sloganı ile trafikte ambulanslara yol vermenin önemini, 112’yi Gereksiz Meşgul Etme sloganı ile de ambulansın olay yerine gecikmesinin önlenmesi hakkında oldukça faydalı bilgiler aldılar. Okulumuza kadar gelerek bizleri bilinçlendiren 112 acil görevlilerine teşekkür ediyorum.”

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