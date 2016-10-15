Özel Yıldız’da TEOG Toplantısı yapıldı

Özel Yıldız Ortaokulu, 8. Sınıf öğrenci velilerine yönelik ilk veli toplantısını yaptı.

Okulun konferans salonunda yapılan toplantıda, 23-24 Kasım 2016 tarihinde MEB tarafından yapılacak ortak sınavlarda öğrencilerin başarılarını arttırıcı bir takım görüş alış verişinde bulunuldu.

Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 8. sınıflar ortak sınavların birincisi 23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılacaktır. Bizler Özel Yıldız ailesi olarak sınav öncesi yapacağımız faaliyetleri sizlerle paylaşacağız. Bizim sizlerden isteklerimiz olacak, sizlerin bizlerden talepleriniz olacak, karşılıklı görüş alış veriş içinde öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırıcı çalışmaları hep birlikte yapacağız. Bunların yanında yaptığımız öğretmenler ve idari toplantılarda 30 Ekim itibari ile birinci ortak sınavların kazanımlarını tamamlayarak, konu tekrarlarımıza başlayacağız. Bu anlamda deneme ve ünite tarama sınavlarımıza 17-18 Ekim 2016’ da başlıyoruz. EBA üzerinde yayınlanan deneme ve kazanım testlerini fotokopi ile çoğaltarak öğrencilerimize uygulayacağız. Bu çalışmaların yanında öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırıcı faaliyetleri de yapmaktayız. Bu anlamda sınıf rehber öğretmenlerimiz, rehberlik servisimiz, branş öğretmenlerimiz ve okul idaresi olarak bizlerde öğrencilerimizin her türlü sorunları ile ilgilenmekteyiz. Geçen yıl okulumuz derece almış, Türkiye birincisi olmuştur. İnşallah bu senede yine derece alarak birinciliğimizi devam ettireceğiz. Geçen yıl 125 mezun öğrencimizin 65’ini devlet fen liselerine gönderdik, bu sayı inşallah daha artacaktır.”

Genel toplantı sonrasında veliler, sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile öğrencilerinin durumları görüştüler.



