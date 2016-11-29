Özel Yıldız, öğretmenlerini unutmadı

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğretmenlerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeği tertip edildi.

Proma Restoranda düzenlenen yemeği, ortak sınavlar tatili olması nedeni ile birkaç gün gecikmeli yaptıklarını belirten, Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, şunları söyledi:

Bu gün ülkemiz çapında kutlanan öğretmenleri günü programı için bir araya geldik. 24 Kasım’da MEB ortak sınavları yapıldığı için programımızı gecikmeli gerçekleştirmekteyiz. Aramızda geçen yıllarda okulumuzda çalışan arkadaşlarımızda bulunmaktadır. Davetimize icabet ettikleri için ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, öğretmenlerimizin değeri sadece bir gün değil her gün bilinmelidir. Her yapılan iş önemlidir. Ancak bizim işimiz daha önemlidir. Çünkü bizim işimiz insan eğitimi ve öğretimidir.

Öğretmenler, insanları eğiten, onlara sorumluluk duygusunu aşılayan, iyiyi doğruyu, güzeli ve faydalı olanı öğreten, ülkemizin geleceği ve teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kişilik olgusunun istenilen yönde gelişimine katkıda bulunan fedakâr insanlardır. Öğretmenlerimiz üstlendikleri bu görevlerini her zaman en iyi şekilde yerine getirmişler. Okulumuz öğretmeni, öğrencisi, velisi ve yönetim kurulu ile bir bütündür ve ailedir. Davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 24 Kasım öğretmenler gününüzü tekrar en içten duygularımla kutluyorum.”



