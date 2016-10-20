Özel Yıldız anasınıfında aşure programı

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim yılı sosyal ve kültürel etkinlik kutlamalarına bir yenisini daha ekledi. Anasınıfı öğrencileri, öğretmeni ve öğrenci velilerinin organizasyonu ile Aşure günü programı düzenledi.
Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, Aşure gününün önemini öğrencilere yaşatarak anlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Özel Yıldız Eğitim Kurumlar eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de önem vermektedir. Bizler öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kültürel yönden gelişmiş bireyler olması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu bağlamda anasınıfımızda faaliyetlerimizi öğrencilerimize yaparak öğretmekteyiz. Öğrencilerimiz bu faaliyetlerle el becerilerini de geliştirmektedirler. Birinci etkinliğimiz pasta yapmadır. Sınıf içinde minicik elleriyle hamur yoğurdular, pastalarını yaptılar, öğretmenlerinin yardımı ile pişirdiler, hem kendileri yediler, hem de bizlerle paylaştılar. İkinci etkinlikleri ise Muharrem ayı dolayısıyla öğrencilerimiz aşure hazırladılar, hem kendileri yediler, hem de diğer öğrencilerimize ikram ettiler. Aşure gününün önemini yaşayarak kavradılar. Öğrencilerimiz bundan sonraki yapacakları faaliyetleri görselden ziyade, yaparak, yaşayarak yapacaklar. Bu faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Muharrem ayı nedeniyle aşure programı güzel bir gelenegimiz olup,geleçek nesillerimize aktarılması için yaşatılması gerekir.Tebrik ederim.