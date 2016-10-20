Özel Yıldız anasınıfında aşure programı

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim yılı sosyal ve kültürel etkinlik kutlamalarına bir yenisini daha ekledi. Anasınıfı öğrencileri, öğretmeni ve öğrenci velilerinin organizasyonu ile Aşure günü programı düzenledi.

Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, Aşure gününün önemini öğrencilere yaşatarak anlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi: