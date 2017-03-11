Özel Yıldız Anasınıfı öğrencisi birinci oldu

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İstiklâl Marşını En Güzel Okuma Yarışması’nda, Özel Elbistan Yıldız İlkokulu anasınıfı öğrencisi Enes Taşkın, birinci oldu.
Anasınıfı kategorisinde yarışmaya 15 okuldan öğrenciler katılırken, yarışmada birinciliği Enes Taşkın kazandı.
Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, “İlçemizde İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıldönümü ile Mehmet Akif Ersoy’u anma programı çerçevesinde düzenlenen İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışmasında okul öncesi öğrencimiz birinci olmuştur. Okulumuzun böyle anlamlı bir programda birinci olması, bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Öğrencimizi bu başarısından dolayı kutluyor, çalışmasında emeği geçen tüm personelime ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.