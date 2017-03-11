Özel Yıldız Anasınıfı öğrencisi birinci oldu

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İstiklâl Marşını En Güzel Okuma Yarışması’nda, Özel Elbistan Yıldız İlkokulu anasınıfı öğrencisi Enes Taşkın, birinci oldu.

Anasınıfı kategorisinde yarışmaya 15 okuldan öğrenciler katılırken, yarışmada birinciliği Enes Taşkın kazandı.