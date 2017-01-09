‘Özel Yıldız, 88 puan ortalamasıyla Elbistan birincisi’

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci ortak sınavlar sonucunda 88 puan ortalamasıyla Elbistan birincisi oldu.

Sınav sonuçları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, şunları söyledi:

“Okulumuz başarıyla bütünleşmiştir. Bu anlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan birinci ortak sınavlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarını değerlendirdiğimizde okulumuz yine 88 puan ortalaması ile ilçe birincisi olmuştur. Bu sene 8. sınıflarımızda toplam 125 öğrencimiz sınava girmiştir. Ders ortalamalarımız 100 puan üzerinden Türkçe 82, Matematik 82, Fen bilimleri 95, T.C. İnkılap Tarihi 92, İngilizce 86, Din Kültürü 91 puan ve okul genel ders ortalamamız ise 88 puanla Elbistan birincisi olduk. Öğrencilerimizin bireysel anlamda sonuçlarına baktığımızda ise; toplam 120 soru üzerinden 1 yanlış yapan 3 öğrenci, 2 yanlış yapan 6 öğrenci, 3 yanlış yapan 12 öğrenci şekli ile devam etmektedir. Eğitim öğretim çalışmalarımıza yaptığımız plan doğrultusunda devam etmekteyiz. İkinci dönem yapılacak ortak sınavlarda başarımızı daha da arttırmak için çalışmalarımıza azami düzeyde devam etmekteyiz.”



