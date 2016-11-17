Ortaöğretim KPSS’ye 15 bin 300 aday katılacak

ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi, Ortaöğretim KPSS’ye katılacak aday sayısının 10 bini aşması nedeniyle, bu yıl ilk defa Afşin’deki okullarda da sınav yapacak.

20 Kasım 2016 Pazar günü yapılacak olan 2016 Ortaöğretim KPSS’ye Elbistan Sınav Merkezi’nde 15 bin 300 aday katılacak. Bu sene başvuruların çok fazla olması nedeniyle Elbistan’daki okullar yeterli olmadığı için, Elbistan Sınav Merkezi Yöneticiliğine bağlı olarak Afşin’deki okullarda da sınav yapılacak.

ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi Yöneticisi ve Elbistan Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek, ilçedeki sınav kapasitesinin 10 bin olduğunu ancak, başvurunun ise 15 bini geçmesi nedeniyle bu yıl farklı bir uygulama ile Afşin’deki okullarda da sınav yapacaklarını söyledi.

2016 Önlisans KPSS’nin 16 Ekim 2016 Pazar günü yapıldığını ve Elbistan’daki sınava ise 3 bin 900 adayın katıldığını hatırlatan Küsek, ortaöğretim düzeyindeki sınava ise 15 bin 300 adayın katılacağını kaydetti.

20 Kasım 2016 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan KPSS Ortaöğretim Sınavı’yla ilgili olarak sayısal bilgiler veren, ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek, şunları söyledi:

“Başvurular sırasında Elbistan Sınav Merkezi’ni tercih eden 15 bin 300 aday, Elbistan ve Afşin’deki okullarda sınava katılacaklar. Adaylardan 10 bini Elbistan’daki, 5 bini ise Afşin’deki okullarda sınava alınacaklar. Ortaöğretim KPSS için Elbistan’daki 45 okul ve cezaevinde, Afşin’de ise 19 okulda olmak üzere toplam 65 okulda sınav yapılacak. 1000 salonda yapılacak sınavda, 2 bin 527 kişi görev yapacak.”

Elbistan’daki 10 bin kişilik kapasitenin aşılması nedeniyle, bu yıl farklı bir uygulama ile komşu ilçe Afşin’deki salonların da dahil edildiğini vurgulayan ÖSYM Elbistan Sınav Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek, Elbistan Sınav Merkezi olarak yıllardan beri başarıyla uygulanan KPSS’nin bu yıl aynı başarı ile sonuçlandırılacağını ifade ederek, adaylara başarılar diledi.

Küsek, adayların sınav öncesi ve sınav esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uymaları gerektiğini hatırlatarak, açıklamasını tamamladı.