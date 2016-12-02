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Okullara kısmi kar tatili

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma merkezi olan Karamağara, Gücük ve Karahasanuşağı’nda okullar 2 Aralık 2016’da 1 günlüğüne tatil edildi.

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Okullara kısmi kar tatili

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma merkezi olan Karamağara, Gücük ve Karahasanuşağı’nda okullar 2 Aralık 2016’da 1 günlüğüne tatil edildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerleşim alanlarına Elbistan’da dahil oldu. Elbistan Kaymakamlığı, Karamağara, Gücük ve Karahasanuşağı Mahalleleri’nde bulunan taşıma merkezi okulların 2 Aralık 2016 günü (bugün) tatil edildiğini duyurdu. Söz konusu bölgede yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bildirildi.

İlçe merkezinde ve diğer okullarda ise eğitime devam edilecek.

 

 

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elbistanlım 1 hafta önce

16 aralık cuma günü yani yarın okullar tatilmi kardan dolayı cevap veririseniz çok sevinirim by elbistanlım..........

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