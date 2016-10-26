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Okul Sporları Toplantısı yapıldı

Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Okul Sporları Toplantısı yapıldı

Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Ekinözü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Yener, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Dal ile Elbistan, Ekinözü ve Nurhak'ta görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Toplantıda okul sporları yönetim sistemi, okul sporları talimatları ve diğer kurallar hakkında bilgiler verilerek öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “İlçe Müdürlüğü olarak yeni eğitim-öğretim yılında okul spor faaliyetlerine katılacak olan tüm okul takımlarına, sporcularımıza, öğretmenlerimize, antrenörlerimiz ve idarecilerimize başarılar dilerim” dedi.

2015-2016 yılında 9 olan branş sayısı, 2016-2017 döneminde 17 branşta yapılacak.

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