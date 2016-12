Öğretmenlerin onur günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da büyük bir coşku ve sevinçle kutlandı.

Programa, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un yaptığı konuşma damgasını vurdu. Kaymakam Akkoyun, öğretmenlerden ‘asımın neslini’ yetiştirmelerini isteyerek, “Geleceğimizi inşa edecek, dinamik, açık fikirli, fert olduğunun bilincine varan, vatanını ve ülkesini seven asımın neslini yetiştireceğiz inşallah” diye konuştu.

Elbistan’daki Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Buradaki program İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.

Kutlamaların ikinci bölümü ise Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi. Programda öğrenci ve öğretmenler, okudukları şiirler ve türkülerle programa renk katarken, emekli olan öğretmenler öğrencilerinden ayrılmanın hüznünü, stajyer öğretmenler de yemin heyecanı yaşadı.

Programın en özel sürprizi ise, ilçede birçok okulda görev yapan kimya öğretmeni Güler Polat’a yapıldı. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığını anlatan sinevizyonun ardından okulun kimya öğretmeni Güler Polat’ın Mükrimin Halil Lisesi ve diğer okullarda görev yaparken çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu. İlk etapta kendisi için hazırlanmış bir sürpriz olduğunu anlamayan Polat, meraklı gözlerle slayt gösterisini izlerken, adının anons edilmesiyle birlikte sevinç gözyaşlarına boğuldu. Sahneye davet edilen 25 yıllık öğretmen Polat’a, aynı zamanda öğrencisi olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından çiçek takdim edildi. Bayazıt, lise öğretmeninin elini öptükten sonra çiçeğini takdim etti.

İMKB Fen Lisesi’ndeki Öğretmenler Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını İMKB Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nurten Temur yaptı.





Temur, “Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Öğretmen bir topluma güneş gibi can verir. Onu alır muasır medeniyetler haritasında yeri neredeyse oraya koymak ister. İnsanlık, öğretmen sayesinde tanışmıştır medeniyetle. Öğretmendir; karanlıklardan aydınlığa çıkaran. Odur bizi buralara getiren. Sihirli bir el gibidir öğretmenin eli. Bileği büyük bir aşkla kıvrılır, tebeşirini alır; en anlamsız sanılan şeyler onun eli değdiğinde mana ile yüklenir” diye konuştu.

Temur’un konuşmasının ardından Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından şiir okundu. Müzik dinletisi ile devam eden programda öğretmenlik mesleğinin kutsallığını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Daha sonra emekli olan öğretmenlere plaketleri Kaymakam Tuncay Akkoyun tarafından takdim edildi. Kaymakam Akkoyun, emekli olan öğretmenlere ve mesleğe ilk adımını atan öğretmenlere de başarılar diledi.

Plaket verilmesinin ardından kürsüye gelen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada öğretmenlere seslendi.





Öğretmenliğin temelinde fedakârlık olduğunu kaydeden Kaymakam Akkoyun, “24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. İnşallah, başarılar, sağlıkla dolu nice 24 Kasım’lar kutlamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder. Her meslek fedakârlık istiyor. Ama bir meslek var ki; o mesleğin temelinde fedakarlık var. Bütün başarılarının altında fedakârlık var bu da öğretmenliktir. Bizler de onun bilincindeyiz ki öğretmenlerimiz, eğitim neferleri, ülkemizin gelişmesi, değerlerinin yetişmesi, eğitimin kalitesinin yükselmesi konusunda mevcut müfredat ve yasaların kendilerine verdiği görevlerin dışında çok büyük bir fedakârlık ve özveri gösteriyorlar. Bu anlamda da sizleri tebrik ediyorum. Kiminiz uzak bir köyde, birçok sorununuzu bize getirmeden yerel imkânlarla kıt kanaatlerle sorunlarını çözüyorsunuz. Kiminiz, öğrencilerin sorunlarını kendi evladınız gibi sıkıntı edip günlerce o konuya eğiliyorsunuz. Temelinde fedakârlık bu davranışlarınızdan, tavrınızdan ve misyonunuzdan dolayı sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerinin rol modeli olması gerektiğini hatırlatan Kaymakam Akkoyun, “Öğretmenlik büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Özellikle aile içerisinde bir idareci olarak ben de bir veliyim. Bizler, doğruyu anlatıyoruz, yanlışı anlatıyoruz. Ama öğretmenlerimizin ve eğitim camiası neferlerimizin çok iyi bir rol model olması gerekiyor. Bir öğretmen, anlattıklarından daha fazla öğrencileri kendisini örnek alacaktır. Rol model alırlar. Dolayısıyla bizler, belli misyonu yüklenmiş insanlar söylediklerimizin yanında, yaşantımız ve yaptıklarımızla da örnek olmamız gerekiyor” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “İnşallah, buradaki pırıl pırıl, memleketini ve ülkesini seven, sadece amirinden emir alan siz eğitim kadroları inşallah geleceğe hazırlama noktasında vatanını seven, bayrağını seven, ülkesini seven, ülkesi için canını vermeye hazır aslanlar gibi nesiller yetiştireceksiniz. Ülkemiz bu kamburdan kurtuluyor. Ve sizler, geleceğimizi kurtaracak asımın nesillerini yetiştireceksiniz. Bu manevi yapıya, dolgunluğa ve iklime her biriniz sahipsiniz ve bunun farkındasınız. Bu meşakkatli yolda sizlere başarılar diliyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Birinci önceliğimiz eğitimdir. Geleceğimizi inşa edecek, dinamik, açık fikirli, fert olduğunun bilincine varan, vatanını ve ülkesini seven asımın neslini yetiştireceğiz inşallah. Sizlere kolaylıklar diliyorum” cümlelerini kullandı.

Kaymakam Akkoyun’un konuşmasının ardından programın son bölümünde 69 stajyer öğretmen için yemin töreni düzenlendi.