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Öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi

Elbistan Sevgi Anaokulu öğretmenleri, ‘4 Mevsim Bahar Olsa Bu Şehre Su Gelse’ isimli bir tiyatro oyunu sergilediler. İsrafın konu alındığı oyunda sahne alan öğretmenler, öğrencilerinden büyük alkış aldılar.

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Öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi

            Elbistan Sevgi Anaokulu öğretmenleri, ‘4 Mevsim Bahar Olsa Bu Şehre Su Gelse’ isimli bir tiyatro oyunu sergilediler. İsrafın konu alındığı oyunda sahne alan öğretmenler, öğrencilerinden büyük alkış aldılar.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP)  kapsamında bir tiyatro oyunu hazırlayan, Elbistan Sevgi Anaokulu öğretmenleri, kendi hazırladıkları sahne kostümleri ve dekorlarla öğrencilerinin karşısına çıktılar.

Her ay düzenli olarak sergiledikleri Öğretmen Tiyatrosu’nda sahne alan anaokulu öğretmenleri, “4 Mevsim Bahar Olsa Bu Şehre Su Gelse” isimli israf konulu tiyatro oyununu büyük bir ustalıkla sergilediler.

Anaokulu öğretmenlerinin sergiledikleri, ‘4 Mevsim Bahar Olsa Bu Şehre Su Gelse’  adlı oyunun yoğun ilgi görmesi üzerine öğretmenler, Şubat ayı içerisinde sergileyecekleri ‘Vatan Sevgisi’ konulu tiyatro oyununun perdelerini öğrencileriyle birlikte velilere de açma kararı aldılar.

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