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Öğretmenler, masa tenisinde yarıştı

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası yapıldı.

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Öğretmenler, masa tenisinde yarıştı

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası yapıldı.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılan turnuvada çekişmeli ve zevkli mücadeleler yaşandı. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi.

Turnuvada birinci Ahmet Coşkun, ikinci Fuat Yalçınkaya, üçüncü Mehmet Zencir ve dördüncü ise Veysel Gümüş oldu.

Dereceye giren öğretmenlere ödülleri Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal tarafından takdim edildi.

Turnuvaya katılan öğretmenlere teşekkür edilirken, buna benzer turnuvaların ilerleyen dönemlerde de düzenleneceği ifade edildi. 


Turnuvaya çok sayıda öğretmen katıldı


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ADNAN GÖNÇ 1 ay önce

SİLERİ TEBRİK EDİYORUM. ARNIZDA OLMAYI İSTERDİM. SELAM VE DUA İLE ADNAN GÖNÇ

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