Öğretmenler Günü nedeniyle Ödüllü Satranç Turnuvası düzenlenecek

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilk defa ödüllü satranç turnuvası düzenliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası, 26-27 Kasım tarihlerinde Elbistan Öğretmenevinde düzenlenecek.

Turnuva ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin adına düzenlenecek olan turnuvada birinci olan öğretmene çeyrek altın, ikinci olan öğretmene gram altın, üçüncü olan öğretmene ise 100 TL ödül verilecek. Ayrıca, turnuvada en başarılı bayan öğretmene 75 TL ve en tecrübeli öğretmene ise Arçelik Çaycı Seti ödül olarak verilecek. Toplamda 1000 TL ödülün verileceği turnuvada tüm öğretmenlerimize başarılar dileriz. Turnuvanın son başvuru tarihi 25 Kasım olan turnuvanın tüm sponsorlarına katkıları için teşekkür ederiz” denildi.



