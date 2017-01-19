Öğrencileri karne heyecanı sardı

Elbistan genelinde 115 ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 34 bin 778 öğrenciyi karne heyecanı sardı. 19 Eylül 2016 tarihinde başlayan 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci yarıyılı, 20 Ocak 2016 tarihi itibarı ile sona erecek. Karne alacak öğrenciler, ikinci yarıyıla, 6 Şubat 2017 tarihinde başlayacaklar.

Elbistan genelinde 2 bin 607 okul öncesi, 22 bin 742 ilk ve ortaokul öğrencisi, bin 337 özel ilk ve ortaokul öğrencisi olmak üzere 26 bin 238 temel eğitim öğrencisi ile 9 bin 695 lise ve dengi okul ile 745 özel lise ve dengi okul öğrencisi olmak üzere toplam 34 bin 778 öğrenci eğitim görüyor.

Elbistan’daki devlet okullarında bin 198 branş öğretmeni, 616 sınıf öğretmeni olmak üzere bin 814 öğretmen görev yapıyor. Elbistan’daki özel okullarda ise, 100 branş öğretmeni, 21 sınıf öğretmeni olmak üzere 121 özel okul öğretmeni görev yapıyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016’da başlarken, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak.