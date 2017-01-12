Öğrencilere, su tasarruf eğitimi

Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Necip Fazıl İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel Müdürlüğükte öğrencilere su tasarrufu ve suyun etkin kullanımıyla ilgili olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca eğitimler verildi.

Öğrencilere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamları iletilerek, Daire Başkanları Çetin Hurşitoğlu ile Cengiz Mezdeği tarafından, Eğitim Semineri Katılım Belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğretmen Şuayip Çuhadar ve öğrenciler, başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç olmak üzere, KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar ve tüm personele teşekkür ettiler.

KASKİ Genel Müdürlüğü, öğrencilerde su tasarrufu bilincini geliştirmek amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü ve devamında programlar düzenleniyor.

