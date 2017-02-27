Öğrencilere sinema jesti

Gülbahar Sultan Derneği’nin, sosyal imkanlardan faydalanamayan gençler için yürüttüğü ‘Mutlu Gençler Projesi’ kapsamında öğrenciler ilk defa sinemaya gittiler.

Gülbahar Sultan Derneği’nin herkese hitap eden kursları devam ediyor. Kursların yanı sıra çeşitli sosyal faaliyetlerle gönüllerince eğlenen genç öğrenciler, bu kez sinemaya gitti.

Öğrencilerden bazıları ilk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşarken, tüm öğrenciler eğlenceli saatler geçirdiler.

Kendileri için en büyük ödülün, çocukların evlerine mutlu dönmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Gülbahar Sultan Derneği Yöneticileri, “Aralarında hayatında ilk kez sinemaya gidip, film izleyen gençlerimiz oldu. Proje kapsamında çocuklar servis araçlarıyla evlerinden alınıp, ücretsiz olarak sinemaya getirildi” dediler.

Sinema sonrasında Gülbahar Sultan Derneği’ni ziyaret eden gençler, dernek yetkililerine teşekkür ettiler.



