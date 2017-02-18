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Öğrencilere böbrek taraması

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık personeli, 8-14 yaş arası öğrencilere yönelik böbrek taraması yaptılar.

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Öğrencilere böbrek taraması

            Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık personeli, 8-14 yaş arası öğrencilere yönelik böbrek taraması yaptılar.

            Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Birimi koordinatörlüğünde başlatılan tarama faaliyetleri kapsamında, okullarda eğitim gören öğrenciler kontrolden geçirildi.

8-14 yaş grubu ilk ve ortaokul öğrencilerine yapılacak olan böbrek sağlığı taraması faaliyetleri kapsamında, Yunus Emre, AEL ve Hoca Ahmet Yesevi İlkokullarında tarama yapıldı.​

Yapılan taramalarda aynı zamanda öğrencilere böbrek sağlığı ve korunması noktasında eğitici bilgilerde aktarılırken, herhangi bir bulguya rastlanan öğrencilerin aileleri ile temasa geçilerek, sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapıldı.

Böbrek sağlığının önemine değinen görevliler, “Yapılan taramalarda öğrencilerin tansiyon ölçümü ve böbrek sağlığıyla ilgili fiziksel kontrolleri yapıldı. Gerek gördüklerimizi uzman doktorlarımıza sevk ediyoruz. Okullarımızda yapmış olduğumuz böbrek sağlığı taraması ile öğrencilerimizde böbrek hastalığı varsa önceden tespiti sağlanıyor. Sağlıkta, erken tanı çok önemlidir. Bir hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi de o kadar kolay olmaktadır. Bu şekilde yeni nesillerimizin daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesini amaçlıyoruz. Amacımız ilçemizde bulunan 8-14 yaş arası tüm çocuklara ulaşmak ve bu sağlık taramasından geçirmek” diye konuştular.

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