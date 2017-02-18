Öğrencilere böbrek taraması

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık personeli, 8-14 yaş arası öğrencilere yönelik böbrek taraması yaptılar.

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Birimi koordinatörlüğünde başlatılan tarama faaliyetleri kapsamında, okullarda eğitim gören öğrenciler kontrolden geçirildi.

8-14 yaş grubu ilk ve ortaokul öğrencilerine yapılacak olan böbrek sağlığı taraması faaliyetleri kapsamında, Yunus Emre, AEL ve Hoca Ahmet Yesevi İlkokullarında tarama yapıldı.​

Yapılan taramalarda aynı zamanda öğrencilere böbrek sağlığı ve korunması noktasında eğitici bilgilerde aktarılırken, herhangi bir bulguya rastlanan öğrencilerin aileleri ile temasa geçilerek, sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapıldı.