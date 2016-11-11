Öğrencilerden örnek proje

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi kapsamında oluşturulan KADEP ekibi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılındaki ilk etkinliklerinde çocukları mutlu ettiler.

KADEP ekibini oluşturan öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlik çerçevesinde Elbistan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören veya hastanede bulunan çocukların bu tedavi süreçlerinde yüzlerini güldürmek, morallerini yüksek tutmaya yardımcı olmak amacıyla “Mutlu ve Sağlıklı Çocuklar, Mutlu ve Sağlıklı Yarınlar” sloganı ile oyun köşesi hazırlandı. Öğrenciler tarafından toplanan veya alınan oyuncak ve diğer malzemeler, oluşturulan oyun köşesine bırakılarak çocukların kullanımına sunuldu.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin kıyafetlerinin karşılanması için toplanan bebek kıyafetleri de, yeni doğan bölümüne bırakıldı. Böyle bir etkinlikle çocukları mutlu etmenin ve onların yüzlerinde birazcık da olsa bir gülümseme bırakmanın kendileri için de büyük mutluluk olduğunu belirten Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KADEP ekibi öğretmen ve öğrencileri, kendilerine proje ve etkinliklerinde destek olan okul yönetimi ile hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederek, etkinliklerinin devam edeceğinin belirttiler.



