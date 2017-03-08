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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Elbistan Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu öğrencileri, anlamlı ve duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdiler.

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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

            Elbistan Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu öğrencileri, anlamlı ve duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında çeşitli hazırlıklar yapan öğrenciler, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, burada görev yapan askerlerle bir araya geldiler.

Öğrenciler Şubat ayının değeri olan vatanseverlik konusunda bir farkındalık oluşturmak için sosyal bilgiler öğretmeni Önder Bozkurt nezaretinde önceden ev yemekleri hazırlayarak askerlere ikram ettiler.

Vatanseverlikle ilgili askerlere önceden yazdıkları mektuplar, askerler ve komutanları tarafından okundu, ziyarette duygulu anlar yaşandı.

Daha sonra Elbistan Gariplik Mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden öğrenciler, burada şehitler için dualar okudular. 

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