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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, İstanbul Beşiktaş’ta bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polislerinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunmak amacıyla, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

            Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, İstanbul Beşiktaş’ta bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polislerinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunmak amacıyla, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

Minik öğrenciler, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan ve PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden polisler için başsağlığı dileyerek, Elbistan Emniyeti’ndeki polis abilerine çiçek takdim ettiler.

            Henüz ilkokul 2. ve 3. sınıfa giden öğrenciler bu tür olaylara çok üzüldüklerini belirterek, yaralı polislere de Allah’tan acil şifalar dilediler. Daha sonra öğrenciler yaptıkları resimleri ve yazdıkları şiirleri polis amcalarına hediye ettiler.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, minik kalpleri ile devasa bir etkinliğe imza atan öğrencileri tebrik eden emniyet mensupları da, memnuniyetlerini ifade ettiler.

Küçük öğrencilere teşekkür eden polis memurları, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlüdür. Hiç kimse bizleri yıkamaz, yıldıramaz. En başta sizin vatan sevgisiyle çarpan bu küçük yürekleriniz buna izin vermez. Hepinize, ziyaretiniz ve duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dediler. 

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