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Öğrenciler, ‘şiddete hayır’ dedi

Elbistan Gazi Mustafa Ortaokulu’nda Şiddete Hayır standı oluşturuldu. Stantta gelerek destek veren öğrenciler ise, arkadaşlarıyla birlikte kampanyaya imza atarak, şiddete hayır sözü verdiler.

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Öğrenciler, ‘şiddete hayır’ dedi

                Elbistan Gazi Mustafa Ortaokulu’nda Şiddete Hayır standı oluşturuldu. Stantta gelerek destek veren öğrenciler ise, arkadaşlarıyla birlikte kampanyaya imza atarak, şiddete hayır sözü verdiler.

                Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Türker Duran ve Naile Özdemir tarafından okul idaresi desteği ile hazırlanan Şiddete Hayır standı, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Standa gelen öğrenciler her türlü şiddet olayına karşı olduklarını belirterek, imzaları ile şiddete hayır sözü verdiler.

Düzenlenen kampanya ile şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını deklare eden öğrenciler, yapılan etkinlikten dolayı, rehber öğretmenler ile okul yönetimine teşekkür ettiler. 

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