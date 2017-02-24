Öğrenciler, şehit ailesini misafir etti

Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler, okullarına ismi verilen şehidin anne ve babasını sınıflarında misafir ettiler.

Öğretmenleri Ali Karadoğan’ın öncülüğünde bir program hazırlayan, Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, şehit ailesi ile bir araya geldi.

Vatan sevgisi uğruna hayatlarını feda eden şehitlere dikkat çekmek, şehit ailelerinin duygularını paylaşmak amacıyla okula ismi verilen ve 1995 yılında Hakkari-Çukurca’da vatani görevini ifa ederken şehit düşen Levent Kuşoğlu’nun ailesi, 3-C öğrencilerinin misafiri oldular.

Öğrenciler şehit ailesine ikramlarda bulunduktan ve vatan sevgisi konulu programlarını sunduktan sonra, şehit ailesi ile söyleşide bulundular.

Şehidin anne ve babası, öğrencilerin programı nedeniyle duygulu anlar yaşarken, öğrencilere teşekkür ettiler. Çocuklardan gelen sorulara cevap veren, duygu ve düşüncelerini aktaran şehit anne babası Ayşe ve Sami Kuşoğlu kendileri için düzenlenen bu davet ve etkinlikler için memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdiler.

Öğrenciler ile tek tek ilgilenen ve onlara sarılan şehit ailesi, öğrencilerin de vatan ve milletleri için faydalı birer birey olmaları temennisinde bulundular.



