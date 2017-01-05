Öğrenciler, Halep’teki kardeşlerini unutmadılar

Beşir Derneği’nin yurt genelinde başlatmış olduğu “Halep İçin Uzat Elini” yardım kampanyasına bir destekte, Elbistan Şeker Ortadkulu öğretmen ve öğrencilerinden geldi.

Okul Müdürü Bekir Sayın koordinatörlüğünde, öğretmen ve öğrenciler tarafından toplanan gıda maddeleri, hazır giyim malzemeleri ve bir miktar nakit para, Elbistan Beşir Derneği Temsilcisi Fehmi Gözükara’ya teslim edildi.

Beşir Derneği Elbistan Temsilcisi Fehmi Gözükara, yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, öğretmen ve öğrencilerin bu faaliyetinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Gözükara, “Elbistan’ımızdaki minik yüreklerin Suriye’de katliama maruz kalan kardeşlerimize bir nebze de olsa faydalarının olması insanı duygulandırmaktadır. Vatandaşlarımızın ayni ve nakdi yardımlarını, Cumhuriyet Ortaokulu arkasındaki Beşir Derneği Paylaşım Noktasında kabul ediyoruz. İsteyen vatandaşlarımız 0 533 521 03 52 nolu telefon numarasından da irtibata geçebilirler” dedi.