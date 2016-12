Öğrenci velilerine ‘edep ve hayâ’ anlatıldı

Battalgazi İlkokulu’nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrenci velilerine ayın değeri olan ‘edep-hayâ’ konusunda bir konferans verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE bölümü tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi projesi devam ediyor. Proje kapsamında Elbistan’da Battalgazi İlkokulu’nda öğrenci velilerine yönelik olarak okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Osman Göçer tarafından ayın değeri olarak belirlenen ‘edep-hayâ’ konusunda bir konferans programı organize edildi.

Velilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde konuşan Göçer, “Edep; akıl ve hikmete muvafık hareket edip, Cenab-ı Hakk’ın emrettiği gibi yaşamaktır. Hayâ ise, utanma ve ar duygusu olup, utanç verici durumlardan sakınmak ve nefsin süfli arzularını terk etmektir. Edep, bütün hâllerde istikamet ve iyilik üzere bulunmaktır. Edep, aklı ikmal eden, onu nurlandıran, imanı kemale erdiren, insanı ruhen terakki ettirip saadet ve selamete kavuşturan en hayırlı bir sermayedir. İnsan her yaşta, her çağda ve her konumda edep ve hayâya muhtaçtır. Edep, bizim medeniyetimizde üstün bir ahlâkî meziyet olarak değer görmüştür. Edep ve hayâ yoksunluğu, insanın değer bakımından yoksullaşmasının bir ifadesidir” dedi.

Edep ve hayânın yaratılış hikmet ve gayesine uygun, insana yaraşır bir hayat sürme çabası olduğuna işaret eden Göçer, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatından da örnekler verdi.

Seminerin son bölümünde ise velilerin soruları cevaplandırıldı.